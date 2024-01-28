Синнер отыграл у Медведева один сет в финале Australian Open

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Итальянский теннисист Янник Синнер сократил отставание в счете по партиям в финале турнира Большого шлема Australian Open-2024 против россиянина Даниила Медведева.

Он выиграл у Медведева в третьей партии со счетом 6:4. Первые два сета выиграл россиянин с одинаковым счетом 6:3.

Теперь счет по партиям 2-1 в пользу Медведева.

Медведев – третья ракетка мира, Синнер в мировом рейтинге располагается на четвертой строчке.

Соревнование проходит в Мельбурне. Ранее Медведев дважды проигрывал в финалах Australian Open - Новаку Джоковичу (2021 год) и испанцу Рафаэлю Надалю (2022). При этом россиянин выигрывал US Open-2021.

Синнер впервые участвует в финале турнира Большого шлема.