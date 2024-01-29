Шарапова поздравила Синнера с триумфом на Australian Open

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова отметила итоговую победу итальянца Янника Синнера на теннисном турнире Большого шлема, в финале которого он обыграл россиянина Даниила Медведева.

"Поздравляю, чемпион. Терпение. Самообладание. Класс", - написала Шарапова в соцсетях. Текст сопровождается видеороликом, в котором Шарапова и Синнер исполняют шуточный танец. Бывшая теннисистка также пошутила, что знала, что Синнер когда-нибудь пожалеет об этом видео.

Финальный матч Australian Open-2024 в мужском одиночном разряде прошел в воскресенье. Синнер проиграл Медведеву в двух первых партиях, но выиграл в следующих трех и стал победителем турнира. Для итальянца это был первый финал на турнирах Большого шлема. За плечами Медведева есть выигранный US Open-2021, а что касается Открытого чемпионата Австралии, он в третий раз стал финалистом. Предыдущие два финала он также проиграл.