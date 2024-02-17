Чемпион мира Мирзахалилов стал соперником Шумкова в поединке за титул IBA

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Чемпион мира и Азии 2019 года Миразизбек Мирзахалилов из Узбекистана единогласным решением судей победил мексиканца Луиса Родригеса Окану на турнире серии "Ночь чемпионов IBA" в Душанбе.

В результате Мирзахалилов стал вторым претендентом на пояс IBA в весе до 57 и поборется за него с призером чемпионата мира-2023 россиянином Всеволодом Шумковым. Тот две недели назад в Серпухове единогласным решением судей победил финалиста чемпионата мира в Ташкенте кубинца Сайделя Хорту в претендентском бою

"Они показали хороший бой. Боксер из Узбекистана шёл вперед, у нас с ним похожие стили", - сказал Шумков, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

"Но я не мексиканец, я покажу ему наш настоящий русский бокс. Думаю, мне удастся выиграть. Сейчас они не показывали темп, работали достаточно спокойно, а моя сильная сторона — темп. Соперники устают, и я начинаю делать свою работу. И к пятому раунду он потеряет силу и мощь ударов. И я начну забирать бой в свои руки. Пока нет сроков проведения боя за пояс IBA, но у меня еще есть планы на олимпийский бокс. Впереди чемпионат Европы, нужно сначала выиграть этот турнир, а уже потом встречусь за пояс IBA", - отметил россиянин.

Вечер бокса 16 февраля в Душанбе был организован Международной ассоциацией бокса (IBA).