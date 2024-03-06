"Спартак" упрочил преимущество в серии плей-офф КХЛ с "Северсталью"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" обыграл в Череповце местную "Северсталь" в четвертом матче стартового раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 5:4, победный гол москвичей состоялся в овертайме.

Теперь "Спартак" ведет в серии до четырех побед 3-1. Следующий матч команды поведут 8 марта в Москве, победа выведет "Спартак" в следующий раунд плей-офф.

В среду состоялись и другие матчи:

Казанский "Ак Барс" в гостях разгромил "Автомобилист" со счетом 5:0. Счет в серии – 3-1 в пользу "Автомобилиста".

Уфимский "Салават Юлаев" в Челябинске взял верх над "Трактором" - 3:2. Счет в серии сравнялся – 2-2.

Минское "Динамо" дома со счетом 3:1 одолело московское "Динамо" и сократило отставание в серии – 1-2.

Ярославский "Локомотив" в гостях одержал победу над московским ЦСКА – 2:1. "Локомотив" упрочил преимущество в серии – 3-1.