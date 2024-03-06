Поиск

"Спартак" упрочил преимущество в серии плей-офф КХЛ с "Северсталью"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" обыграл в Череповце местную "Северсталь" в четвертом матче стартового раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 5:4, победный гол москвичей состоялся в овертайме.

Теперь "Спартак" ведет в серии до четырех побед 3-1. Следующий матч команды поведут 8 марта в Москве, победа выведет "Спартак" в следующий раунд плей-офф.

В среду состоялись и другие матчи:

Казанский "Ак Барс" в гостях разгромил "Автомобилист" со счетом 5:0. Счет в серии – 3-1 в пользу "Автомобилиста".

Уфимский "Салават Юлаев" в Челябинске взял верх над "Трактором" - 3:2. Счет в серии сравнялся – 2-2.

Минское "Динамо" дома со счетом 3:1 одолело московское "Динамо" и сократило отставание в серии – 1-2.

Ярославский "Локомотив" в гостях одержал победу над московским ЦСКА – 2:1. "Локомотив" упрочил преимущество в серии – 3-1.

КХЛ хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российских теннисистов допустили к ОИ в нейтральном статусе

Российских теннисистов допустили к ОИ в нейтральном статусе

В Паралимпийских играх-2024 смогут выступить 125 российских спортсменов

Российские паралимпийцы выступят на Играх-2024 вне медального зачета

Российские паралимпийцы выступят на Играх-2024 вне медального зачета

Блогер Евгений Савин заочно арестован по делу о повторной дискредитации ВС РФ

Для главного тренера "Реала" Анчелотти потребовали почти пять лет тюрьмы

Для главного тренера "Реала" Анчелотти потребовали почти пять лет тюрьмы

"Бавария" разгромила "Лацио" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

СКА вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Торпедо"

Отстраненной недавно на 4 года Халеп разрешили выступать в соревнованиях

Хет-трик Капризова принес "Миннесоте" победу над "Сан-Хосе" в НХЛ

"Вашингтон" отправил российского хоккеиста Кузнецова в фарм-клуб

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });