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Боец Минаков отдал предпочтение Павловича в предстоящем бое UFC c Волковым

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков заявил, что при равнодушии к UFC в последнее время его взбодрило известие о предстоящем поединке российских тяжеловесов Сергея Павловича и Александра Волкова.

"Дана Уайт (глава UFC – ИФ) сделал сюрприз, и, как понимаю, это сюрприз и для команд бойцов. В последнее же время, признаюсь, не слежу за этими турнирами, а новость о поединке меня взбодрила", - сказал Минаков журналистам.

СпортРоссияне Павлович и Волков проведут бой на турнире UFCЧитать подробнее

"Оба бойца по‑своему сильны, я же предпочтение отдаю Павловичу: считаю, что Серега более вариативен и разнообразен. И его основной плюс – у него есть нокаутирующий удар с двух рук. Он бьет размашисто. И вот эти боковые удары Саша не видит. Павловичу будет достаточно один раз хорошенько зацепить", - отметил Минаков.

По его мнению, Волкова не стоит сбрасывать со счетов. Его шанс будет тогда, если он "составит четкий план на бой и выдержит его без эмоций и без потерь в концентрации".

"Но однозначно сложно сказать, кто победит. Мне кажется, что шансов больше у Павловича", - сказал он.

О том, что 22 июня на турнире в UFC в Саудовской Аравии пройдет поединок между россиянами Павловичем и Волковым, ранее заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт.

На счету 31-летнего Павловича 18 побед и 2 поражения, 35-летний Волков выиграл 37 поединков, в десяти проиграл.

UFC Bellator Сергей Павлович Виталий Минаков Александр Волков Дана Уайт
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