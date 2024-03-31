"Локомотив" и "Краснодар" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" и ФК "Краснодар" не выявили победителя в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1.

"Краснодар" повел в счете на 10-й минуте благодаря автоголу футболиста "Локомотива" Тимура Сулейманова. Ответный гол "Локомотива" состоялся на 81-й минуте, отличился Максим Глушенков.

"Краснодар" упустил возможность вернуться в лидеры турнирной таблицы после ничьи "Зенита" с "Крыльями Советов" (1:1). "Зенит" остается на первом месте (41 очко), "Краснодар" - на втором (40). "Локомотив" занимает пятое место, по дополнительным показателям уступая ЦСКА (по 33). Третью строчку занимает "Динамо" (38).