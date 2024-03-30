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ЦСКА упустил победу над "Сочи" в матче РПЛ, выигрывая 2:0

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Матч 22-го тура чемпионата России по футболу "Сочи" - ЦСКА завершился со счетом 2:2.

На 16-й минуте встречи в Сочи случился автогол игрока хозяев Дмитрий Чистяков. На 46-й минуте Антон Заболотный закрепил преимущество ЦСКА.

"Сочи" ушел от поражения благодаря голам Сауля Гуарирапа (50-я минута) и Мартина Крамарича (73).

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 33 очка. "Сочи" - на последнем, 16-м месте, 14 баллов.

Сочи РПЛ ЦСКА футбол
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