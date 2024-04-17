"Спартак" сыграет с "Динамо" в полуфинале Пути регионов Кубка России

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Московские "Спартак" и "Динамо" стали соперниками по второму этапу полуфинала Пути регионов Кубка России. Жеребьевка прошла в среду вечером.

Игра пройдет на поле "Динамо".

Вторую пару составили "Ростов" (Ростов-на-Дону) и "Балтика" (Калининград). Эти команды сыграют на поле "Ростова".

Также жребий определил хозяина поля в финальном матче Пути РПЛ между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом". Матч пройдет на поле ЦСКА.