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"Зенит" вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, пройдя "Спартак"

Для "Спартака" этот матч был первым после увольнения Гильермо Абаскаля

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" взял верх над московским "Спартаком" по сумме двух встреч в рамках 1/2 финала Пути РПЛ розыгрыша Кубка России по футболу.

Ответная встреча прошла в среду в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 0:0. В первом матче в Москве сильнее оказался "Зенит" (2:1).

Матч в Санкт-Петербурге стал первым для "Спартака" после отставки Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Командой руководил в качестве исполняющего обязанности главного тренера Владимир Слишкович, ранее этого он был помощником Абаскаля.

В результате "Зенит" вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с московским ЦСКА. "Спартак" переходит в сетку Пути регионов, где ему предстоит сыграть во втором полуфинальном этапе. Помимо него, в этой стадии сыграют московское "Динамо", калининградская "Балтика" и ФК "Ростов" (Ростов-на-Дону).

Зенит Спартак футбол Кубок России по футболу
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