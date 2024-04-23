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Пятиборку лишили места в сборной России из-за получения нейтрального статуса

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Пятиборка Ульяна Баташова заявила, что ее исключили из сборной России за попытку получить нейтральный статус.

"Я подала бумаги на статус, предупредила об этом федерацию. Кому-то это, видимо, не понравилось, меня не поддержали. Но все расходы я взяла на себя, оплачиваю подготовку сама, что-то взяли на себя друзья, спонсоры. Федерация не то что не помогла, меня сразу уволили из сборной, но и к этому я была готова. Моя мечта дороже денег", - приводит слова Баташовой "Спорт-Экспресс".

Баташова – единственный представитель российского современного пятиборья, подавшая документы на нейтральный статус. Это было еще в начале марта, а с апреля, после получения нейтрального статуса, Баташова перестала получать зарплату в сборной. При этом в национальном рейтинге она занимает пятое место.

"Я была уверена, что именно так все и случится. Но еще раз повторюсь: не собираюсь предавать свою мечту из-за зарплаты в сборной. Хотя сборная для того и создавалась, чтобы защищать честь страны на международных соревнованиях. Для чего тогда она сейчас? Нужно активно развивать регионы, помогать им растить резерв", - сказала спортсменка.

Баташова не считает себя предателем

"Я люблю свою страну, ровно так же, как любит ее (хоккеист "Вашингтона" - ИФ) Овечкин, выступающий за американский клуб и живущий в Америке. Любовь разве измеряется нашивкой на форме?" - задается вопросом она.

Баташова — шестикратная чемпионка России по современному пятиборью в личном зачете, в команде и эстафете, двукратный серебряный призер ЧМ в команде и эстафете.

В декабре прошлого года МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в нейтральном статусе в Олимпиаде 2024 года в Париже. В критериях допуска на летнюю Олимпиаду, в частности, указано, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать там только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут. Спортсмены и работающий с ними персонал не будут допущены на ОИ, если они активно высказываются в поддержку спецоперации на Украине или числятся в армии или органах безопасности своих стран.

МОК ОИ современное пятиборье Ульяна Баташова
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