Пятиборку лишили места в сборной России из-за получения нейтрального статуса

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Пятиборка Ульяна Баташова заявила, что ее исключили из сборной России за попытку получить нейтральный статус.

"Я подала бумаги на статус, предупредила об этом федерацию. Кому-то это, видимо, не понравилось, меня не поддержали. Но все расходы я взяла на себя, оплачиваю подготовку сама, что-то взяли на себя друзья, спонсоры. Федерация не то что не помогла, меня сразу уволили из сборной, но и к этому я была готова. Моя мечта дороже денег", - приводит слова Баташовой "Спорт-Экспресс".

Баташова – единственный представитель российского современного пятиборья, подавшая документы на нейтральный статус. Это было еще в начале марта, а с апреля, после получения нейтрального статуса, Баташова перестала получать зарплату в сборной. При этом в национальном рейтинге она занимает пятое место.

"Я была уверена, что именно так все и случится. Но еще раз повторюсь: не собираюсь предавать свою мечту из-за зарплаты в сборной. Хотя сборная для того и создавалась, чтобы защищать честь страны на международных соревнованиях. Для чего тогда она сейчас? Нужно активно развивать регионы, помогать им растить резерв", - сказала спортсменка.

Баташова не считает себя предателем

"Я люблю свою страну, ровно так же, как любит ее (хоккеист "Вашингтона" - ИФ) Овечкин, выступающий за американский клуб и живущий в Америке. Любовь разве измеряется нашивкой на форме?" - задается вопросом она.

Баташова — шестикратная чемпионка России по современному пятиборью в личном зачете, в команде и эстафете, двукратный серебряный призер ЧМ в команде и эстафете.