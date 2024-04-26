Девять россиян вышли в финал мужского ЧЕ по боксу

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Девять из 13 финалов проходящего в Белграде чемпионата Европы по боксу среди мужчин пройдут с участием россиян.

В решающих поединках в составе сборной России выступят Эдмонд Худоян (весовая категория до 48 кг), Дмитрий Двали (до 54 кг), Эдуард Саввин (до 57 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Габил Мамедов (до 63,5 кг), Тархан Идигов (до 67 кг), Джамбулат Бижамов (до 75 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг).

Финалы мужского ЧЕ пройдут 28 апреля. Сутками ранее состоялся финальные поединки чемпионата Европы среди женщин. Здесь Россия будет представлена в 10 весовых категориях из 12.

В финал из россиянок пробились Юлия Чумгалакова (до 48 кг), Анастасия Кооль (до 52 кг), Дарья Абрамова (до 57 кг), Нуне Асатрян (до 60 кг), Елена Бабичева (до 63 кг), Альбина Молоджанова (до 66 кг), Дарима Сундакова (до 70 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг), Елена Гапешина (до 81 кг), Кристина Ткачева (свыше 81 кг).

Российские боксеры выступают на чемпионате Европы под государственной символикой РФ.