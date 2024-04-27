Кириенко назвала потрясающим результат женской сборной России на ЧЕ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко довольна выступлением женской сборной России на чемпионате Европы в Сербии, несмотря на то, что спортсменки выиграли три финала из десяти.

"У нас не было в планах, что десять человек выйдет в финал. Три золота для женской сборной потрясающий результат. Конечно, хотели увидеть намного больше, но получилось, как получилось. Победили сильнейшие и это были достойные поединки", - сказала Кириенко журналистам.

"Сердце содрогается. В двух боях, возможно, независимые оценщики отдали бы другую сторону, было обидно, но таковы правила бокса. Отдали, значит, отдали. Команда у нас отличная. Девчонки по-боевому настроены, каждая сказала, что где-то что-то недоработала", - отметила руководитель федерации.

Финалы женского турнира на ЧЕ в Белграде прошли в субботу. Золото завоевали Юлия Чумгалакова (48 кг), Дарима Сандакова (до 70 кг) и Елена Гапешина (до 81 кг).

Серебряными призерами в составе сборной России стали Анастасия Кооль (до 52 кг), Дарья Абрамова (до 57 кг), Нуне Асатрян (до 60 кг), Елена Бабичева (до 63 кг), Альбина Молдажанова (до 66 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг), Кристина Ткачева (свыше 51 кг).

28 апреля состоятся финалы мужского ЧЕ, в них выступят девять россиян. Российские спортсмены выступают на турнире под государственной символикой РФ.