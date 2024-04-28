Россияне Двали и Саввин стали чемпионами Европы по боксу

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российские боксеры Дмитрий Двали и Эдуард Саввин завоевали золотые медали проходящего в Белграде чемпионата Европы.

В финале весовой категории до 54 кг Двали одолел представителя Франции Биллаля Беннама.

"Я на правах победителя наконец-то передам всем привет тем, кто за меня болел, у меня большая команда – родители, семья, братья, тренерский коллектив. Мы это сделали все вместе", - сказал Двали журналистам.

"Не сказал бы что это реванш за бронзу чемпионата мира. Нам противостояли разные соперники на этих турнирах. Сегодняшний оппонент поднялся из другого веса. Ничего плохого мне не сделал, кроме того, что вышел со мной в ринг. Мы сделали свое дело. Это мой первый чемпионат Европы. Я доволен. Теперь идем к чемпионату мира. Это была одна из ступней. Дай бог, выиграем. И немного профи боев проведем. Статус не поменялся. Еще одна галочка в моем послужном списке", - отметил он.

В категории веса до 57 кг Саввин победил выступающего за Болгарию Хавьера Ибанеса Диаса.

В воскресенье проходят мужские финалы чемпионата Европы, в решающих поединках примут участие девять россиян.