Алексей Тищенко назвал триумфальным выступление сборной России по боксу на ЧЕ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко высоко оценил выступление сборной России на прошедшем в Сербии чемпионате Европы.

"Приятно, что после такого долгого перерыва сборная России опять участвует на чемпионате Европы со своим флагом и гимном – и, как обычно, триумфально, побеждает, завоевывает первое командное место. Естественно, это очень приятно видеть, присутствовать при этом, болеть и поддерживать наших ребят и девчонок", - сказал Тищенко "Интерфаксу".

По словам Тищенко, его не смутил тот факт, что в некоторых финалах россияне победили без боя из-за отказа соперников от поединков.

"Да, но некоторые бои были очень упорные, их было достаточно. Те бои, которые не состоялись, я думаю, все равно завершились бы нашими победами", - подчеркнул боксер.