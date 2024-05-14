Вице-президент АСА высоко оценил шансы Полпудникова на победу над Палмером

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Вице-президент АСА Асланбек Бадаев считает предпочтительнее шансы россиянина Алексея Полпудникова на победу в бою с американцем Лэнсом Палмером в поединке на турнире АСА 175.

Турнир пройдет 17 мая в Москве, поединок с участием Полпудникова и Палмера будет со-главным.

"Очевидно, что ударная мощь Полпудникова станет решающей. У него очень тяжелые руки, прессинг. Чтобы остановиться его напор, нужны, во-первых, хорошая работа на ногах, чтобы не застаиваться, а во-вторых, борьба экстракласса. В-третьих, хороший геймплан. Вспомните действия Омарова, как Ислам использовал свое преимущество в борьбе. Либо нужно быть таким ударником, как Биберт Туменов. А Палмер не обладает ни тем, ни другим", - сказал Бадаев "Интерфаксу".

"Да, Палмер - хороший борец, но вопрос - насколько он будет принципиален и насколько захочет работать через "не могу". Если так, то бой будет конкурентным. Если нет - будет финиш в первом раунде", - отметил Бадаев.

На счету 30-летнего Полпудникова в смешанных единоборствах 34 побед, девять поражений и одна ничья. 36-летний Палмер выиграл 23 боя, проиграл в семи поединках.