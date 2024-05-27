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Газзаев назвал несправедливым выбор лучшего тренера чемпионата России

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев удивлен решению присудит награду "Герои РПЛ" наставнику "Динамо" Марцелу Личке как лучшему тренеру прошедшего чемпионата России.

Газзаев раскритиковал игру "Динамо" в последнем туре РПЛ, где команда уступила "Краснодару" (0:1), тогда как в случае победы или ничьи стала бы чемпионом России.

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"Мы видели игру с "Краснодаром", там даже не пахло победой. Когда команда выходит играть на ничью, она обречена на поражение. Клуб должен выходить на поле и играть с позиции силы. (...) Поражение заслужено", - приводит слова Газзаева "Матч ТВ".

"Я понять не могу, по каким критериям Личка - лучший тренер России?" - задался вопросом Газзаев.

Помимо Лички, в шорт-листе претендентов на награду были Валерий Карпин "Ростов" и уволенный в марте из "Краснодара" Владимир Ивич.

"Карпин занял седьмое место, как он может попасть в тройку? Ивич полгода не работал. Почему Семака (главный тренер "Зенита") не было хотя бы в тройке? Держать шесть лет команду на таком уровне - большое искусство", - подчеркнул Газзаев.

Как сообщалось, чемпионом России в шестой раз подряд стал "Зенит". "Краснодар" занял второе место, "Динамо" - третье.

Валерий Газзаев Валерий Карпин футбол Владимир Ивич Марцел Личка Сергей Семак
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