Боксер Гаджимагомедов назвал братским спаррингом свой полуфинал на ЧЕ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр-2020 Муслим Гаджимагомедов заявил, что ему дискомфортно было драться с выступающим за Сербию Садамом Магомедовым в полуфинале проходящего в Белграде чемпионата Европы в весе до 92 кг.

"Я приехал в Белград за золотом. Сегодня у меня был братский спарринг, так как встречался со своим земляком. Мы родились в соседних селах, и неприятно боксировать против друга. Но на ринге дружбы быть не может, хотя братство во время боя мы чувствуем. Каждый из нас представляет свою страну, хотя сейчас мой оппонент выступает за Сербию", - сказал Гаджимагомедов журналистам.

"У нас не было выбора, каждому было важно выиграть и выйти в финал. Это спорт, и нам пришлось друг друга бить, мы спортсмены и нормально относимся к тому, чтобы делить ринг", - отметил он.

Финалы мужского чемпионата Европы пройдут 28 апреля.

Российские боксеры выступают на ЧЕ под государственной символикой РФ.