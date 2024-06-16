Россияне завоевали 160 медалей за первые три дня Игр БРИКС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сборная России упрочила лидерство в медальном зачете проходящих в Казани Игр БРИКС.

После третьего соревновательного дня в активе российской команды 160 медалей – 78 золотых, 52 серебряных, 30 бронзовых.

Второе место в медальном зачете занимает Белоруссия, у которой 67 (13, 26, 28) медалей. На третьей строчке Китай – 26 (11, 9, 6) медалей.

Соревнования будут проходить до 23 июня, участие в них принимают представители 97 стран. Россияне выступают под государственной символикой РФ.