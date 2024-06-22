Россиянин Шарабутдин Магомедов выиграл второй бой в UFC

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) одержал победу над бразильцем Антонио Троколи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в Саудовской Аравии.

Поединок представителей среднего веса завершился нокаутом в третьем раунде.

Для 30-летнего Магомедова это вторя победа в UFC, а всего в смешанных единоборствах он выиграл 13 побед, не проиграв ни разу. 33-летний Троколи потерпел четвертое поражение при 12 победах.