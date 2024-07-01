Первые ракетки России Медведев и Касаткина вышли во второй круг Уимблдона

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российские теннисисты Даниил Медведев и Дарья Касаткина завоевали путевки во второй круг мужского и женского одиночных разрядов турнира Большого шлема в Уимблдоне.

Занимающий в мировом рейтинге пятое место Медведев взял верх над 88-й ракеткой планеты американцем Александром Ковачевичем – 6:3, 6:4, 6:2. Следующий соперник россиянина определится позднее.

Касаткина (№12 рейтинга WTA) обыграла представительницу Китая Чжан Шуай – 6:3, 6:0. Соперница россиянки по второму кругу станет известна позднее.

Медведев и Касаткина – лидеры российских мужского и женского рейтингов.