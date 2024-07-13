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Россиянин Батыргазиев стал временным чемпионом мира по версии WBA

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев нокаутировал ирландца Джоно Кэррола в со-главном поединке турнира серии "Ночь чемпионов IBA" в Серпухове.

Бой завершился в девятом раунде.

На кону поединка стоял временный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором полулегком весе.

На счету Батыргазиева 11 побед (восемь – нокаутом) в 11 поединках на профессиональном ринге. У Кэррола 24 победы, три поражения и одна ничья.

Альберт Батыргазиев бокс IBA
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