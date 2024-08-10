IBA выразила сожаление о триумфе провалившей гендерный тест алжирки на ОИ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Международная боксерская ассоциация (IBA) выражает сожаление в связи с тем, что алжирская боксерша Иман Хелиф, ранее провалившая гендерный тест, завоевала золотую медаль летней Олимпиады-2024 в Париже.

"IBA подчеркивает, что соревнования с участием спортсменок, не имеющими право выступать, небезопасно и несправедливо по отношению к женщинам-боксерам. Жаль, что МОК пренебрегает безопасностью женщин-боксеров ради того, чтобы критиковать IBA любой ценой, просто назло", - говорится в заявлении IBA, текст которого опубликован на сайте организации.

"Теперь, когда Хелиф выиграла финал Олимпийских игр в Париже, IBA может только сожалеть, что кто-то из наших боксерш был лишен возможности завоевать золотую медаль", - посетовали в IBA.

В пятницу Хелиф выиграла золотую медаль в женском боксерском турнире Олимпиады в весовой категории до 66 кг, победив китаянку Ян Лю.

В прошлом году Хелиф не прошла гендерный тест. Она была дисквалифицирована во время чемпионата мира, который проходил весной 2023 года в Нью-Дели. Причина - повышенный уровень тестостерона в крови. По итогам тестирования было установлено, что спортсменка является носителем и XY-хромосом.

Решение было вынесено Международной ассоциацией бокса (IBA). Эта организация в 2023 году была исключена из олимпийского движения, а потому олимпийские соревнования по боксу проводит подразделение Международного олимпийского комитета. МОК не стал препятствовать Хелиф в участии в ОИ.