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В Париже прошла церемония закрытия Олимпиады-2024

В Париже прошла церемония закрытия Олимпиады-2024
"Золотой путешественник" во время выступления на церемонии закрытия Олимпиады-2024
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Летние Олимпийские игры завершились в воскресенье во французской столице. Торжественная часть церемонии прошла на стадионе "Стад де Франс" в парижском пригороде Сен-Дени.

"Объявляю Олимпийские игры 2024 года в Париже закрытыми", - заявил глава МОК Томас Бах после того, как погас олимпийский огонь.

Бах высоко оценил то, как прошли соревнования. "Это были сенсационные игры", - сказал глава МОК. Он отметил, что спортсмены, участвовавшие в соревнованиях "жили мирно", несмотря на то, что в ряде стран мира идут вооруженные конфликты. По мнению Баха олимпийцы, таким образом, "создали культуру мира".

Этому предшествовало многочасовое шоу с большим количеством музыкальных номеров в исполнении французских и иностранных музыкантов. Кроме того, небольшой концерт с участием, в частности, Red Hot Chili Peppers, рэпера Snoop Dogg, певицы Билли Айлиш, прошел в Лос-Анджелесе: городе, в котором организуют летнюю Олимпиаду 2028 года. Участвовали американские знаменитости и в церемонии на "Стад де Франс". Так, киноактер Том Круз спустился на тросе с крыши стадиона, забрал флаг Олимпийских игр и уехал с ним на мотоцикле.

За время Олимпийских игр в Париже разыграли 329 комплекта наград в 32 видах спорта, в том числе в дебютном виде - брейк-дансе. Лидером в медальном зачете стали США, завоевавшие 126 медалей (40 золотых). На втором месте - Китай, также получивший 40 золотых медалей, но уступивший США по общему количеству наград (91). Остальные сборные заметно отстали от двух лидеров.

Церемония открытия Олимпиады прошла 26 июля, в качестве места проведения мероприятия была выбрана река Сена. Впервые в истории открытие прошло вне стадиона. В ходе нее состоялся традиционный парад спортсменов, но в этот раз их везли по реке на прогулочных судах. В мероприятии приняли участие многие звезды, в том числе известный французский футболист Зинедин Зидан. При этом, как отмечают французские СМИ, церемония открытия вызвала у зрителей противоречивую реакцию. В столице Франции летние игры проходили в третий раз. В них приняли участие более 10 тыс. спортсменов из 206 национальных сборных.

Россияне и белорусы выступали на Олимпиаде под нейтральным флагом. Всего на участие было заявлено 15 спортсменов от России. Среди них - российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые 4 августа завоевали "серебро" в парном теннисном разряде.

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