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"Краснодар" разгромил "Локомотив" в чемпионате России по футболу

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 3:0 победили московский "Локомотив" в матче седьмого тура чемпионата России.

Встреча прошла в Москве.

На 5-й минуте отличился Виктор Са, на 45+3 - Эдуард Сперцян (с пенальти), на 64-й - Джон Кордоба.

На 87-й минуте Кордоба получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Теперь у команд одинаковое число очков - по 15: "Краснодар" занимает второе место, "Локомотив" - третье. Во главе турнирной таблицы находится петербургский "Зенит" - 17. До отчетного тура "Локомотив" лидировал в таблице.

Краснодар Локомотив футбол РПЛ
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