Гонщик Мазепин назвал большой победой снятие с него санкций Швейцарией

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Экс-пилот "Формулы-1" россиянин Никита Мазепин считает справедливым решение властей Швейцарии о снятии с него санкций.

"Я рад этой новости. Борьба длилась очень долго, можно сказать, что справедливость восторжествовала. Швейцария также исключила меня из своего санкционного списка. Это тоже большая победа для меня", - приводит слова Мазепина "Матч ТВ".

Решение об исключении гонщика из санкционных списков было принято 24 сентября. До этого Мазепина исключили из санкций со стороны Евросоюза.

В марте этого года Европейский суд вынес положительное решение по иску российского гонщика Никиты Мазепина, тот получил право заниматься профессиональной деятельностью на территории ЕС. За год до этого отец гонщика бизнесмен Дмитрий Мазепин попал под санкции ЕС. Никита Мазепин попал в санкционный список ЕС и Великобритании.

Ранее Мазепин гонялся в "Формуле 1" за американскую команду Haas, где провел один сезон, не набрав ни одного очка. В марте 2022 года Haas разорвала контракт с Мазепиным, а также спонсором "Уралкалием", который возглавляет отец спортсмена.