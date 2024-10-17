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Боксер Бетербиев допустил бой-реванш с Биволом

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Артур Бетербиев готов рассмотреть бой-реванш с соотечественником Дмитрием Биволом, которого он одолел в поединке за пояса.

"Реванш тоже рассматриваю, если они (команда соперника) хотят реванш", - сказал Бетербиев по возвращению в России после боя в Саудовской Аравии. Его слова приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Также он сказал, что готов поменять весовую категорию.

"Есть такое, открыт к возможным предложениям", - заявил Бетербиев.

Бой прошел в Эр-Рияде в ночь на 13 октября по московскому времени. Победу в поединке одержал Бетербиев по решению судей после окончания 12 раундов.

Артур Бетербиев бокс Дмитрий Бивол
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