Оформивший хет-трик россиянин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига признала российского нападающего "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина первой звездой очередного игрового дня в НХЛ.

В гостевом матче против "Детройта" Панарин оформил хет-трик и сделал одну результативную передачу. Это помогло "Рейнджерс" одержать победу со счетом 5:2.

Второй звездой стал канадский вратарь "Сент-Луиса" Джоэль Хофер, отразивший 34 броска в домашнем матче с "Айлендерс". "Нью-Йорк" выиграл со счетом 1:0, забросив победную шайбу в овертайме.

В тройку лучших игроков дня попал еще один российский хоккеист, нападающий команды "Тампа-Бэй" Никита Кучеров. В домашней игре с "Вегасом" он провел два гола, а "Тампа" взяла верх – 4:3.