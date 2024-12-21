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Третьяк исключил участие хоккеистов РФ в международных турнирах в ближайшее время

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк исключил, что в ближайшее время российские хоккеисты смогут вернуться на турниры под эгидой Международной федерации хоккея на льду (IIHF), но Россия продолжает вести переговоры.

"В ближайшее время нет", - сказал он в субботу, отвечая на вопрос "Интерфакса" о сроках возвращения российских хоккеистов на международные турниры.

На вопрос о том, ведет ли Федерация хоккея России переговоры с Международной федерацией хоккея на льду (IIHF), Третьяк ответил: "Ведем все время, в прессе выступаем, но ответа пока нет никакого".

Он добавил, что участие российских хоккеистов в Олимпийских играх 2026 года целиком зависит от международной федерации.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах IIHF с февраля 2022 года. В октябре 2023 года организация опубликовала предварительную программу групповых этапов зимних Олимпийских игр 2026 года, в которой российская сборная определена в группу C с пометкой "теоретическая позиция посева в случае принятия решения о возвращении команды в программу чемпионата".

Между тем 20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил до квалификационных соревнований на Олимпиаду 2026 года российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Они смогут выступать в фигурном катании, шорт-треке и конькобежном спорте. Разрешено участие пар в фигурном катании. К командным соревнованиям, таким, как эстафеты и командные турниры по фигурному катанию, российские и белорусские спортсмены допущены не будут.

Зимние Олимпийские игры 2026 года должны пройти с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

хоккей IIHF Владислав Третьяк
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