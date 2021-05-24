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Чехия в овертайме победила Белоруссию

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Сборная Чехии по хоккею оказалась сильнее соперников из Белоруссии в матче чемпионата мира, который проходит в Hиге.

Встреча завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0). Команды не смогли определить победителя в основное время, в овертайме сильнее оказалась сборная Чехии.

В составе Чехии отличились Ян Коварж (30-я минута) и Филип Задина (34, в большинстве). За Белоруссию забили Егор Шарангович (26) и Владислав Еременко (52). Решающую шайбу на второй минуте овертайма забросил чех Доминик Кубалик.

Чехия и Белоруссия являются соперниками сборной России по группе A. Россияне обыграли чехов со счетом 4:3. С Белоруссией российская команда сыграет 1 июня, в последнем матче группового турнира.

Белоруссия занимает в группе четвертое место, имея в активе 4 очка. Чехия идет на шестом месте, набрав 2 очка. Лидирует Словакия с 9 очками. Россия занимает вторую строчку (6 очков).

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