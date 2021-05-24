Сборная России проиграла Словакии

Это первое поражение россиян на ЧМ-2021

Сборная России проиграла Словакии Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России потерпели первое поражение на чемпионате мира в Риге, уступив соперникам из команды Словакии.

Матч третьего тура группового этапа завершился со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу словацких хоккеистов.

На 31-й минуте Милош Келемен вывел сборную Словакии вперед.

Через минуту Сергей Толчинский, реализовав численное преимущество россиян, сравнял счет.

На 54-й минуте Словакия забросила еще одну шайбу: автором гола в большинстве стал Мартин Гернат.

На 59-й Марек Дялога поразил пустые ворота: россияне к тому моменту поменяли вратаря на шестого полевого игрока.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

Таким образом, сборная России потерпела первое поражение на турнире, в ее активе две победы, шесть очков и второе место в турнирной таблице. Словакия, выиграв три матча, набрала девять очков и возглавляет группу А.

Далее сборная России на групповом этапе сыграет с Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

ЧМ-2021 в столице Латвии проходит с 21 мая по 6 июня.

Из-за санкций CAS, запрещающей россиянам играть на ЧМ с государственной символикой своей страны, отечественная команда выступает в Риге под флагом ОКР.