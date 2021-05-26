Сборная Белоруссии проиграла Великобритании

Для британских хоккеистов это первая победа на турнире

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Белоруссии потерпели поражение от соперников из сборной Великобритании в матче очередного тура группового этапа чемпионата мира в Риге.

Встреча завершилась со счетом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) в пользу Великобритании, для которой это первая победа на нынешнем ЧМ.

Победу британцам принес дубль Лиэма Кирка (14-я и 39-я минуты), а также шайбы Бэна Дэвиса (38) и Майка Хэммонда (49). В составе сборной Белоруссии отличились Владислав Кодола (30), Джефф Плэтт (52) и Шейн Принц (58).

Великобритания и Белоруссия являются соперниками сборной России по группе A. Великобританию сборная России обыграла со счетом 7:1. С Белоруссией россияне сыграют в последний день группового этапа, 1 июня.

Белоруссия и Великобритания делят в группе A пятое и шестое места, набрав по 4 очка. Лидерство делят Россия и Словакия, в активе которых по 9 очков.

Чемпионат мира проходит в Риге с 21 мая по 6 июня.