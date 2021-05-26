Сборная России победила Данию

Сборная России победила Данию Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России нанесли поражение национальной команде Дании в матче очередного тура группового этапа чемпионата мира в Риге.

Результат матча – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу россиян.

На 40-й минуте в составе сборной России отличился Иван Морозов, реализовавший большинство.

На 50-й минуте преимущество российской команды точным броском укрепил Александр Барабанов.

На 57-й минуте снял вопросы о победителе Дмитрий Воронков.

Соотношение по броскам в створ - 31-18 в пользу сборной России.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию игры.

Таким образом, сборная России набрала 9 очков и догнала по очкам лидирующую в группе А Словакию, у которой имеется игра в запасе. Дания – на четвертом месте, 5 баллов.

Далее сборная России на групповом этапе сыграет со Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня). В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из групп.

ЧМ-2021 в столице Латвии проходит с 21 мая по 6 июня.

Из-за санкций CAS, запрещающей россиянам играть на ЧМ с государственной символикой своей страны, отечественная команда выступает в Риге под флагом ОКР.