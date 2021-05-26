Сборная России победила Данию
Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России нанесли поражение национальной команде Дании в матче очередного тура группового этапа чемпионата мира в Риге.
Результат матча – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу россиян.
На 40-й минуте в составе сборной России отличился Иван Морозов, реализовавший большинство.
There it is! @russiahockey takes the 1-0 lead 41 seconds before second buzzer.🚨🇷🇺#RUSDEN #IIHFWorlds pic.twitter.com/QruCQf94F3— IIHF (@IIHFHockey) May 26, 2021
На 50-й минуте преимущество российской команды точным броском укрепил Александр Барабанов.
Third snipe on the tournament for Alexander Barabanov makes it 2-0 for @russiahockey.🎯 #RUSDEN #IIHFWorlds pic.twitter.com/WQVk6lXWfi— IIHF (@IIHFHockey) May 26, 2021
На 57-й минуте снял вопросы о победителе Дмитрий Воронков.
Right from the faceoff.👉 3-0 for @russiahockey. #RUSDEN #IIHFWorlds pic.twitter.com/5CGUEggOaR— IIHF (@IIHFHockey) May 26, 2021
Соотношение по броскам в створ - 31-18 в пользу сборной России.
"Интерфакс" вел текстовую трансляцию игры.
Таким образом, сборная России набрала 9 очков и догнала по очкам лидирующую в группе А Словакию, у которой имеется игра в запасе. Дания – на четвертом месте, 5 баллов.
Далее сборная России на групповом этапе сыграет со Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня). В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из групп.
ЧМ-2021 в столице Латвии проходит с 21 мая по 6 июня.
Из-за санкций CAS, запрещающей россиянам играть на ЧМ с государственной символикой своей страны, отечественная команда выступает в Риге под флагом ОКР.