Победившая Россию сборная Словакии пропустила 8 шайб от Швейцарии

Этот результат вывел сборную России в лидеры группы А

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Лидер группы А чемпионата мира по хоккею сборная Словакии потерпела разгромное поражение от соперников из национальной команды Швейцарии в матче группового этапа турнира в Риге.

Встреча завершилась со счетом 8:1 (1:0, 3:0, 4:1) в пользу швейцарских хоккеистов.

В составе сборной Швейцарии дубли оформили Грегори Хофман (37-я и 43-я (в большинстве) минуты) и Ромен Лёффель (26 и 45, в большинстве), еще по одной шайбе забросили Рафаэль Диас (10, в большинстве), Свен Андригетто (21), Тимо Майер (41) и Филипп Курашев (45). Словакия ответила голом Михала Криштофа (46).

Этот результат вернул сборную России на первое место в турнирной таблице. Теперь три команды имеют по 9 очков - Россия, Швейцария и Словакия. Однако у россиян имеется преимущество по дополнительным показателям. Швейцария - на втором месте, Словакия - на третьем.

Ранее россияне уступили Словакии со счетом 1:3, это на данный момент единственное их поражение на турнире. Против Швейцарии российская команда сыграет 29 мая.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.