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Нидерланды - Украина. Онлайн

Соперники представляют группу С и проводят первый матч на Евро-2020

Нидерланды - Украина. Онлайн
Полузащитник сборной Украины и итальянской "Аталаты" Руслан Малиновский
Фото: Stanislav Vedmid/DeFodi Images via Getty Images

Игра проходит в Амстердаме

9'

В общем, мы видим, что игровое преимущество у игроков сборной Нидерландов. Оно также отражается и в статистических показателях: время владения мячом в процентном соотношении - 62%-38% в ее пользу

7'

Снова контратака нидерландской сборной! Вейналдум бил из пределов штрафной - выше перекладины. Не могу сказать, что бил без помех, потому что ему мешал... партнер по команде де Рон!

6'

Один за одним моментов создавали в ходе одной волны атаки игроки сборной Голландии. Но сначала украинский защитники блокировали удары, затем вратарь Бущан подставился под удар в упор, тем самым он спас ворота от гола!

4'

Угловой был у ворот сборной Нидерландов, мяч пролетел выше ворот

3'

Но вот контратака голландской (иногда позволю себе ее называть и так) сборной: Депай на зависть зайцам, убегающим от контролеров в электричках, промчался от правой бровки к левому углу штрафной в окружении защитников и нанес плотный удар низом. Вратарь Бущан сначала отбил удар, а потом зафиксировал мяч

2'

Опасный прострел был сейчас у ворот сборной Нидерландов в исполнении украинских игроков. Пробить по воротам украинцам не удалось

1'

Главный судья матча - небезызвестный немецкий рефери Феликc Брых

1'

Матч Нидерланды - Украина начался!

Оффтоп перед началом матча!
 

Болельщики московского "Спартака" наверное сломали кнопки F5 на клавиатурах в ожидании состава сборной Нидерландов. Но нет, игрок команды не попал даже в заявку.

На фото (которое мы планируем обновить уже по ходу матча) - Руслан Малиновский. Он - одноклубник нашего Алексея Миранчука по итальянской "Аталанте"

Вчера, например, российская сборная проиграла Бельгии со счетом 0:3.

В одной группе сборные России и Украины никак не могли попасть: по понятным причинам УЕФА традиционно разводит команды при жеребьевке. Однако есть вероятность, что команды могут выйти друг на друга в 1/8 финала! Если, конечно, туда попадут.

Команды представляют группу С. Один матч в этом квартете уже состоялся: Австрия со счетом 3:1 победила Северную Македонию.

Стартовые составы команд
 

Игра, которая, как нам представляется, будет интересной, пройдет в Амстердаме и стартует в 22:00 по московскому времени

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча чемпионата Европы по футболу между сборными Нидерландов и Украины!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

футбол Евро-2020

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