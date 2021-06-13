Нидерланды - Украина. Онлайн

3'

Но вот контратака голландской (иногда позволю себе ее называть и так) сборной: Депай на зависть зайцам, убегающим от контролеров в электричках, промчался от правой бровки к левому углу штрафной в окружении защитников и нанес плотный удар низом. Вратарь Бущан сначала отбил удар, а потом зафиксировал мяч