Нидерланды - Украина. Онлайн
Соперники представляют группу С и проводят первый матч на Евро-2020
Игра проходит в Амстердаме
В общем, мы видим, что игровое преимущество у игроков сборной Нидерландов. Оно также отражается и в статистических показателях: время владения мячом в процентном соотношении - 62%-38% в ее пользу
Снова контратака нидерландской сборной! Вейналдум бил из пределов штрафной - выше перекладины. Не могу сказать, что бил без помех, потому что ему мешал... партнер по команде де Рон!
Один за одним моментов создавали в ходе одной волны атаки игроки сборной Голландии. Но сначала украинский защитники блокировали удары, затем вратарь Бущан подставился под удар в упор, тем самым он спас ворота от гола!
Угловой был у ворот сборной Нидерландов, мяч пролетел выше ворот
Но вот контратака голландской (иногда позволю себе ее называть и так) сборной: Депай на зависть зайцам, убегающим от контролеров в электричках, промчался от правой бровки к левому углу штрафной в окружении защитников и нанес плотный удар низом. Вратарь Бущан сначала отбил удар, а потом зафиксировал мяч
Опасный прострел был сейчас у ворот сборной Нидерландов в исполнении украинских игроков. Пробить по воротам украинцам не удалось
Главный судья матча - небезызвестный немецкий рефери Феликc Брых
Матч Нидерланды - Украина начался!
Оффтоп перед началом матча!
Поветкин завершил карьеру— Интерфакс (@interfax_news) June 13, 2021
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Болельщики московского "Спартака" наверное сломали кнопки F5 на клавиатурах в ожидании состава сборной Нидерландов. Но нет, игрок команды не попал даже в заявку.
К сожалению, Квинси Промес не попал в заявку сборной Нидерландов на матч с Украиной ????— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 13, 2021
Надеемся, Антоха получит шанс проявить себя на Евро ???? pic.twitter.com/IIRbY3Wyub
На фото (которое мы планируем обновить уже по ходу матча) - Руслан Малиновский. Он - одноклубник нашего Алексея Миранчука по итальянской "Аталанте"
Вчера, например, российская сборная проиграла Бельгии со счетом 0:3.
В одной группе сборные России и Украины никак не могли попасть: по понятным причинам УЕФА традиционно разводит команды при жеребьевке. Однако есть вероятность, что команды могут выйти друг на друга в 1/8 финала! Если, конечно, туда попадут.
Команды представляют группу С. Один матч в этом квартете уже состоялся: Австрия со счетом 3:1 победила Северную Македонию.
Стартовые составы команд
Euro 2020— Ashish N Nambiar (@ashishnnambiar) June 13, 2021
Netherlands vs Ukraine Lineup #EURO2020 #NetherlandsUkraine #NEDUKR pic.twitter.com/69Lf2DA9Jo
Игра, которая, как нам представляется, будет интересной, пройдет в Амстердаме и стартует в 22:00 по московскому времени
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча чемпионата Европы по футболу между сборными Нидерландов и Украины!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!