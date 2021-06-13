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Сборная Украины уступила Нидерландам в матче Евро-2020

Сборная Украины уступила Нидерландам в матче Евро-2020
Фото: Andre Weening/BSR Agency/Getty Images

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Украины со счетом 2:3 потерпели поражение от команды Нидерландов в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.

Нидерландская сборная вела с разницей в два мяча, позволила сопернику отыграться но под занавес матча провела победный гол.

Матч - "Интерфакс" вел его текстовую трансляцию - прошел в Амстердаме.

На 52-й минуте сборная Нидерландов вышла вперед благодаря голу Жоржиньо Вейналдума. Через шесть минут команда укрепила преимущество в счете, автором точного удара стал Ваутер Вегорст.

Однако команде Украины удалось отыграть оба гола: на 75-й минуте отличился Андрей Ярмоленко, на 79-й - Роман Яремчук.

На 85-й минуте нидерландцы вырвали победу, гол на счету Дензела Дюмфриса.

Команды представляют группу С, в которую также входят Австрия и Северная Македония. Ранее Австрия нанесла поражение македонцам со счетом 3:1.

футбол Евро-2020

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