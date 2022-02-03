Хоккеистка сборной России выступила за перенос Олимпиады

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Защитник женской сборной России по хоккею Анна Шибанова считает целесообразным перенос Олимпийских игр-2022 в связи с заболеванием коронавирусом среди участников ОИ.

"Учитывая нашу ситуацию, лучше, конечно, было бы перенести Олимпиаду, потому что у нас очень много заболевших, тяжело", - приводит слова Шибановой "Чемпионат".

"Я не была на прошлой (в Пхенчхане-2018 - ИФ) Олимпиаде, а по сравнению с сочинской (в 2014г – ИФ) Олимпиадой эта – небо и земля. Ждёшь тесты, дрожишь. Вроде симптомов ни у кого нет, а девчонок увезли, показывает положительный. С этими тестами сидишь, трясёшься, просыпаешься – бам, давай, уезжай", - посетовала спортсменка.

Ранее сообщалось, что шесть хоккеисток сборной России отправились на карантин из-за коронавируса.