Шесть российских хоккеисток ушли на карантин из-за коронавируса

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Шесть игроков женской сборной России по хоккею в Пекине отправлены на карантин в связи с коронавирусом, заявил главный тренер команды Евгений Бобарико.

"Прошу прощения, извинения за то, что вы приехали, хотели с нами поговорить, но у нас прямо перед отъездом сложились такие обстоятельства, что нас не выпустили", - приводит слова Бобарико "Матч ТВ".

"По причине того, что у нас есть 6 человек, которые… Ну, нас посадили на карантин. Так скажем", - сказал он.

По его словам, "они имеют шансы сыграть на Олимпиаде, потому что некоторые уже получили отрицательные результаты тестов".

Официально Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля, однако в некоторых дисциплинах соревновательная часть уже началась.