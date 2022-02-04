Все тесты российских хоккеистов на ковид оказались отрицательными

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Несколько членов сборной Олимпийского комитета России по хоккею на Олимпиаде сдали пограничные тесты на коронавирус по прилету в Пекине, в пятницу стало известно, что заболевших в команде не выявлено, заявил тренер национальной команды Алексей Жамнов.

Сборная ОКР, накануне прибывшая в столицу XXVI Зимних Олимпийских игр, провела 4 февраля первую ледовую тренировку. Команда работала на тренировочной площадке Государственного дворца спорта.

В тренировке не приняли участие несколько членов команды, о которых сообщалось, что по прилете они сдали положительные тесты на коронавирус. Однако, по словам руководства сборной, все тесты этих игроков были пограничными.

"У нас были сомнительные тесты, но уже пришла информация, что у всех пришли отрицательные", - цитирует Жамнова пресс-служба Федерации хоккея России.

Зимняя Олимпиада в Пекине стартует 4 и завершится 20 февраля.