Словенка Богатай выиграла Олимпиаду-2022 в прыжках с трамплина
Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Словенская спортсменка Урса Богатай стала победительницей олимпийского турнира в Пекине по прыжкам с трамплина категории HS-106.
Богатай одержала победу, набрав 239 баллов.
Второй стала немка Катарина Альтхаус (236,8). "Бронза" у соотечественницы Богатай Ники Крижнар (232).
Лучший результат среди россиянок показала Ирина Аввакумова, которая заняла седьмое место (196,3). Ирма Махиня стала десятой (180,9), Александра Кустова – 17-й (171,4), Софья Тихонова – 26-й (146,8).
К данной категории трамплинов относятся сооружения длиной от 75 до 99 метров.
Олимпийские игры-2022 официально стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.