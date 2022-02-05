Российские биатлонисты завоевали бронзу Игр в смешанной эстафете

На четвертом этапе гонки российская команда лидировала с отрывом в 20 с лишним секунд

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Олимпийского комитета России по биатлону в субботу стала бронзовым призером в смешанной эстафете на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Российская команда, в составе которой выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, допустила 13 промахов и заработала один штрафной круг.

Победу одержала сборная Норвегии, на счету которой 13 промахов и 3 круга штрафа. Норвежцы преодолели дистанцию за 1 час 6 минут 45,6 секунды, опередив россиян на 1,5 секунды. Второе место заняла команда Франции, у которой 11 промахов, 3 штрафных круга и 0,9 секунды отставания от победителей.

На четвертом этапе гонки российская команда лидировала с отрывом в 20 с лишним секунд.

🥉Забираем бронзу в смешанной эстафете по биатлону



Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, спасибо вам!



Это была невероятная гонка.#КомандаГероев #Beijing2022 pic.twitter.com/0hQ14WayVA — Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 5, 2022

Это вторая медаль в копилке российской команды на Олимпиаде, ранее серебряную медаль завоевала лыжница Наталья Непряева в скиатлоне.

Олимпийские игры-2022 официально стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.