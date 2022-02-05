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Российские биатлонисты завоевали бронзу Игр в смешанной эстафете

На четвертом этапе гонки российская команда лидировала с отрывом в 20 с лишним секунд

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Олимпийского комитета России по биатлону в субботу стала бронзовым призером в смешанной эстафете на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Российская команда, в составе которой выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, допустила 13 промахов и заработала один штрафной круг.

Победу одержала сборная Норвегии, на счету которой 13 промахов и 3 круга штрафа. Норвежцы преодолели дистанцию за 1 час 6 минут 45,6 секунды, опередив россиян на 1,5 секунды. Второе место заняла команда Франции, у которой 11 промахов, 3 штрафных круга и 0,9 секунды отставания от победителей.

На четвертом этапе гонки российская команда лидировала с отрывом в 20 с лишним секунд.

Это вторая медаль в копилке российской команды на Олимпиаде, ранее серебряную медаль завоевала лыжница Наталья Непряева в скиатлоне.

Олимпийские игры-2022 официально стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине

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Хоккеист Вадим Шипачев выиграл золото Игр-2018 в Пхенчхане. На церемонии открытия Олимпиады в Пекине был знаменосцем российской команды.Вик Уайлд - двукратный олимпийский чемпион по сноуборду, оба золота выиграл на ОИ-2014 в Сочи. Он - американец, гражданство РФ получил, женившись на сноубордистке Алене Заварзиной. В 2021 году они развелись.Хоккеист Михаил Григоренко стал обладателем золота ОИ, выиграв в составе сборной России Олимпиаду-2018.Фигурист Никита Кацалапов стал чемпионом Олимпиады-2014 в командных соревнованиях, выступая в танцевальной паре с Еленой Ильиных. Сейчас его партнершей является Виктория Синицина.Хоккеист Никита Гусев - олимпийский чемпион-2018Семен Елистратов - чемпион сочинской Олимпиады-2014 по шорт-трекуХоккеист Вячеслав Войнов стал олимпийским чемпионом благодаря триумфу сборной России на ОИ-2018Хоккеист Егор Яковлев - чемпион Олимпийских игр-2018Скелетонист Александр Третьяков - триумфатор Олимпиады-2014 в СочиХоккеист Никита Нестеров - олимпийский чемпион-2018Хоккеист Сергей Андронов выиграл золото Олимпиады-2018
Хоккеист Вадим Шипачев выиграл золото Игр-2018 в Пхенчхане. На церемонии открытия Олимпиады в Пекине был знаменосцем российской команды.
Хроника 23 января – 05 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
биатлон Олимпиада ОИ-20222

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