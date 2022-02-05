Олимпиада Пекин 2022

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Лыжница Непряева завоевала первую медаль Олимпиады в Пекине

Лыжница Непряева завоевала первую медаль Олимпиады в Пекине
Наталья Непряева после финиша в лыжной гонке
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российская лыжница Наталья Непряева стала обладательницей серебряной медали зимних Игр-2022 в Пекине, финишировав второй в скиатлоне.

Дистанцию 15 км (7,5 км классическим ходом + 7,5 км коньковым) она преодолела за 44 минуты 43,9 секунды, на 30,2 секунды отстав от норвежки Терезы Йохауг, ставшей чемпионкой Игр.

Третье место заняла представительница Австрии Тереза Штадлобер, финишную черту она пересекла спустя 30,5 секунды после Йохауг.

Эта дисциплина открыла медальную программу Олимпийских игр в столице Китая.

Олимпийские игры-2022 официально стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине

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Хроника 23 января – 05 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
лыжи скиатлон Олимпиада ОИ-2022 Наталья Непряева

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