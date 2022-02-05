Лыжница Непряева завоевала первую медаль Олимпиады в Пекине
Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российская лыжница Наталья Непряева стала обладательницей серебряной медали зимних Игр-2022 в Пекине, финишировав второй в скиатлоне.
Дистанцию 15 км (7,5 км классическим ходом + 7,5 км коньковым) она преодолела за 44 минуты 43,9 секунды, на 30,2 секунды отстав от норвежки Терезы Йохауг, ставшей чемпионкой Игр.
Третье место заняла представительница Австрии Тереза Штадлобер, финишную черту она пересекла спустя 30,5 секунды после Йохауг.
Даааааа! Первая медаль на Играх 🥈 Наталья Непряева выиграла серебро в скиатлоне! Поздравляем!— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 5, 2022
Ну какая молодец!#КомандаГероев #Пекин2022 pic.twitter.com/RDcsaUEGBj
Эта дисциплина открыла медальную программу Олимпийских игр в столице Китая.
Олимпийские игры-2022 официально стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.