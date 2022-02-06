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Кондратюк представит Россию в произвольной программе на командном турнире

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Чемпион Европы-2022 по фигурному катанию Марк Кондратюк выступит в составе российской сборной в произвольной программе командного олимпийского турнира на Играх-2022 в Пекине, сообщает пресс-служба ОКР.

Начало произвольного проката запланировано на 6:50 мск воскресенья.

Кондратюк представлял Россию и в короткой программе, где заработал 95,81 балла и принес в копилку команды 8 очков.

В настоящий момент сборная России является лидером командного турнира, набрав 36 очков. Второе место занимает команда США (34), третье – сборная Японии (29).

Программа командного турнира завершится в воскресенье произвольными прокатами среди спортивных и танцевальных пар, а также в женском катании.

В свете санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине

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Хроника 23 января – 06 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
Олимпиада-2022 фигурное катание

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