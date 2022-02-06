Валиева вывела Россию на первое место командного турнира фигуристов
Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Камила Валиева показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании в рамках командного турнира на зимних Играх в Пекине.
За свой прокат она получила 90,18 балла и принесла в копилку российской команды 10 очков. Это позволило россиянам опередить команду США, представительница которой Карен Чен показала пятый результат (65,20) и добавила американцам 6 очков.
Российская команда набрала 36 очков и вышла на первое место. Вторую строчку занимает сборная США (34), третье – сборная Японии (29).
Командный турнир фигуристов продолжится в воскресенье произвольным прокатом среди мужчин.
🔥⛸🔥Камила Валиева выиграла произвольную программу в командном первенстве с преимуществом в 15 баллов от ближайшей преследовательницы🔝— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 6, 2022
Феноменальное выступление Камилы вывело нашу команду на первое место в командных соревнованиях перед произвольными программами#Beijing2022 pic.twitter.com/loSUgRR6Mc