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Валиева вывела Россию на первое место командного турнира фигуристов

Валиева вывела Россию на первое место командного турнира фигуристов
Валиева вывела Россию на первое место командного турнира фигуристов
Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Камила Валиева показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании в рамках командного турнира на зимних Играх в Пекине.

За свой прокат она получила 90,18 балла и принесла в копилку российской команды 10 очков. Это позволило россиянам опередить команду США, представительница которой Карен Чен показала пятый результат (65,20) и добавила американцам 6 очков.

Российская команда набрала 36 очков и вышла на первое место. Вторую строчку занимает сборная США (34), третье – сборная Японии (29).

Командный турнир фигуристов продолжится в воскресенье произвольным прокатом среди мужчин.

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