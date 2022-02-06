Валиева вдохновлена аплодисментами в свой адрес стоя со стороны сборной США

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Камила Валиева, показавшая лучший (90,18 балла) результат в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине, высоко отозвалась об атмосфере на соревнованиях.

"Приятно было видеть, как американские фигуристы и другие спортсмены аплодировали стоя после моего проката. Такая поддержка коллег вдохновляет", - приводит слова Валиевой пресс-служба Олимпийского комитета России.

"Такая поддержка коллег вдохновляет. Вообще, в Пекине замечательная олимпийская атмосфера и хочется остаться здесь как можно дольше", - добавила фигуристка.

"Очень рада, что принесла команде максимальное количество баллов. Я сделала все возможное", - сказала Валиева.

После ее выступления сборная России, выступающая под флагом ОКР, вышла на первое место командного турнира, набрав 36 очков. На второе место опустилась команда США (34), третью строчку занимает Япония (29).