Россия увеличила отрыв от США в командном турнире фигуристов

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Марк Кондратюк показал второй результат в произвольном прокате на командном турнире в рамках зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

Его выступление судьи оценили в 181,65 балла. Благодаря этому результату Кондратюк добавил в копилку российской команды 9 зачетных очков.

Лучшим стал японец Юмо Кагияма (208,94), заработавший для своей сборной 10 очков.

Третий результат показал представитель США Винсент Чжоу (171,44), это 8 очков в зачет американцев.

Таким образом, перед заключительным днем соревнований в рамках командного турнира Россия сохраняет заработанное в воскресенье лидерство – 45 очков. Отставание занимающих второе место американцев увеличилось до трех очков. На третьем месте находится Япония (39).

В понедельник пройдут произвольные прокаты среди спортивных и танцевальных пар, а также в женском одиночном катании.