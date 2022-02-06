Россия увеличила отрыв от США в командном турнире фигуристов
Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Марк Кондратюк показал второй результат в произвольном прокате на командном турнире в рамках зимней Олимпиады-2022 в Пекине.
Его выступление судьи оценили в 181,65 балла. Благодаря этому результату Кондратюк добавил в копилку российской команды 9 зачетных очков.
Лучшим стал японец Юмо Кагияма (208,94), заработавший для своей сборной 10 очков.
Третий результат показал представитель США Винсент Чжоу (171,44), это 8 очков в зачет американцев.
Таким образом, перед заключительным днем соревнований в рамках командного турнира Россия сохраняет заработанное в воскресенье лидерство – 45 очков. Отставание занимающих второе место американцев увеличилось до трех очков. На третьем месте находится Япония (39).
В понедельник пройдут произвольные прокаты среди спортивных и танцевальных пар, а также в женском одиночном катании.
Yuma Kagiyama (JPN) makes a statement to bring Japan up the ranks to close the day in 3rd place.— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) February 6, 2022
ROC still leads the event. Tomorrow the medalists will be decided!#FigureSkating #Olympics #Beijing2022 pic.twitter.com/WZwLxJNRJp