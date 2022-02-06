Россия завершила соревновательный день лидером по общему числу медалей

Александр Большунов и Денис Спицов Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российские спортсмены заработали по одной золотой, серебряной и бронзовой медали на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине в воскресенье.

Обладателем золотой награды стал лыжник Александр Большунов, выигравший гонку в скиатлоне, серебро в этой же дисциплине завоевал финишировавший вторым Денис Спицов. Бронзовую медаль выиграла фристайлистка Анастасия Смирнова в могуле.

Теперь в активе российской команды пять медалей – 1 золотая, 2 серебряные, 2 бронзовые. По общему числу наград (5) она занимает первое место, на втором идет Норвегия (3). По классическому распределению мест, где приоритет дается сборной, выигравшей больше наград высшего достоинства, Россия находится на третьем месте вслед за Норвегией (2, 0, 1) и Швецией (2, 0, 0).

В воскресенье было разыграно шесть комплектов наград. Планировалось семь, но из-за неблагоприятных условий соревнования горнолыжников перенесли на 7 февраля. Таким образом, в этот день разыграют девять комплектов наград.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.