Российская фристайлистка Смирнова завоевала бронзу ОИ-2022 в могуле

Анастасия Смирнова Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Анастасия Смирнова стала бронзовым призером Игр-2022 в Пекине, показав третий результат в соревнованиях по фристайлу в могуле.

Ее результат - 77,72 балла.

Первое место заняла представительница Австралии Джакара Антони (83,09), второй стала американка Джелин Кауф (80,28).

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Анастасия Смирнова приносит бронзовую медаль Команде ОКР



Это было очень красиво! Спасибо, Анастасия 👏#beijing2022 pic.twitter.com/VFjdtgSqXi — Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 6, 2022

Теперь в активе российской команды на Играх в Пекине одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.