Российская фристайлистка Смирнова завоевала бронзу ОИ-2022 в могуле
Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Анастасия Смирнова стала бронзовым призером Игр-2022 в Пекине, показав третий результат в соревнованиях по фристайлу в могуле.
Ее результат - 77,72 балла.
Первое место заняла представительница Австралии Джакара Антони (83,09), второй стала американка Джелин Кауф (80,28).
🔥🔥🔥— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 6, 2022
Анастасия Смирнова приносит бронзовую медаль Команде ОКР
Это было очень красиво! Спасибо, Анастасия 👏#beijing2022 pic.twitter.com/VFjdtgSqXi
Теперь в активе российской команды на Играх в Пекине одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали.
Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.