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Назван состав российских фигуристов на финиш командного турнира

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по фигурному катанию с составом сборной страны на произвольные прокаты командного турнира Олимпиады-2022, которые пройдут 7 февраля.

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Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России, в составе команды Олимпийского комитета России выступят: Анастасия Мишина - Александр Галлямов (спортивные пары), Виктория Синицина - Никита Кацалапов (танцевальные пары) и Камила Валиева (женское одиночное катание).

Таким образом, состав отечественной команды на произвольную команду в командном турнире оказался идентичным с коротким прокатом.

После второго соревновательного дня сборная Олимпийского комитета России лидирует с 45 очками. На втором месте команда США - 42 очка, на третьем - Японии - 39 очков.

За медали командных соревнований борьбу продолжат пять команд: ОКР, США, Японии, Канады и Китая, которые квалифицировались в финальный раунд соревнований.

Хроника 23 января – 06 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
Олимпиада-2022 фигурное катание

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