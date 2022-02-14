Игры в Пекине. 14 февраля. Онлайн
Четыре комплекта наград разыграют на Олимпиаде в понедельник
Российские фигуристы Диана Девис и Глеб Смолкин уже выбыли из тройки после произвольного проката. В принципе, это было ожидаемо. Но поздравим их с олимпийским дебютом!
8:3 уже выигрывает Канада у России в женском керлинге
Внезапно узнал, что 14 февраля - не только День святого Валентина, но и Международный день чудаков-одиночек. В общем, сегодня праздничный день для каждого.
Сейчас идет матч женских сборных Канады и России по керлингу. Пока впереди канадки - 6:3. Это матч кругового раунда. Это то же самое, что и групповой, но в керлинге принято называть круговым. Ну и ладно
Вот, собственно говоря, клевое расписание на сегодня
Ну и, конечно, мы ждем оглашения вердикта в отношении Камилы Валиевой
Лучший результат в ритм-танце показала французская пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.За свой прокат французы получили 90,83 балла, что является новым мировым рекордом.
Второе место заняли россияне Виктория Синицина/Никита Кацалапов, на счету которых 88,85 балла. Третий результат у пары из США Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (87,13).
Российская пара Александра Степанова/Иван Букин заняли пятое место (84,09).
И как раз откатала одна из наших пар - Диана Девис и Глеб Смолкин. В короткой программе - ой, в ритм-танце - они показали 14-й результат. После произвольной по сумме баллов - 179,82 (71,66 + 108,16) занимают промежуточное первое место. Но надо понимать: впереди еще 13 пар
Сегодня разыграют четыре комплекта наград, и наши основные надежды связаны с фигуристами. Сейчас полным ходом идет произвольная программа в соревновании танцевальных пар!
"Интерфакс" продолжает цикл текстовых трансляций приуроченных зимней Олимпиаде в Пекине!
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