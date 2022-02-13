Четыре медали заработали россияне в очередной день Олимпиады

Четыре медали заработали россияне в очередной день Олимпиады Фото: Michel Cottin/Agence Zoom/Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российские спортсмены внесли в копилку отечественной команды одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали на Олимпийских играх в Пекине в воскресенье.

Награду высшего достоинства в отчетный соревновательный день завоевали лыжники Алексей Червоткин, Андрей Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов, выигравшие эстафету 4х10 км.

Серебряным призером стал шорт-трекист Константин Ивлиев на дистанции 500 м, бронзовыми – биатлонист Эдуард Латыпов в гонке преследования и конькобежка Ангелина Голикова на 500-метровке.

Теперь в копилке команды Олимпийского комитета России, под флагом которого выступают отечественные спортсмены, 17 медалей – четыре золотые, пять серебряных, восемь бронзовых. С этими показателями она, опередив Китай и поднявшись на одну строчку, занимает седьмое место в медальном зачете.

На первом месте находится Норвегия (9, 5, 7), на втором – Германия (8, 5, 1), на третьем – США (6, 5, 1).

По общему числу наград также лидирует Норвегия (21), Россия за сутки поднялась с четвертого на второе место (17). Ближайшие преследователи – Германия, Австрия и Канада (по 14).